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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Temsilcisini Ağırladı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín’i kabul ediyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, İstanbul’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín ile bir araya geliyor.

İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİLER

Bu görüşmenin detaylarına ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, iki taraf arasında Kıbrıs konusuyla ilgili mevcut durum ve olası gelişmelerin ele alındığı düşünülüyor. Bakan Fidan’ın, BM Genel Sekreteri’nin temsilcisiyle görüşmesinin, uluslararası diplomasi açısından önemli bir adım niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

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