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Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir’de Görüştü

HAKAN FİDAN CEZAYİR’DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir’e yaptığı resmi ziyaret sırasında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geliyor. Bakan Fidan’ın, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı çerçevesinde Attaf ile görüştüğü, Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duyuruluyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bu önemli toplantıda Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılması konuları ele alınıyor. İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, karşılıklı ticaretin teşvik edilmesi ve bölgesel meselelerdeki işbirliği üzerinde duruluyor. Bu bağlamda yapılan görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşıyacağı belirtiliyor.

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