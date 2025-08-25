Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de görüşmeler yaptı

DIPIŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için ziyaretlerde bulunuyor. Bu kapsamda, Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinde bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Filistin’deki insani durumu üzerine fikir alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN TEMASLARI DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan’daki programı çerçevesinde Bakan Fidan, ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler, uluslararası işbirliği ve bölgesel sorunların ele alınması açısından büyük önem taşıyor.

İLERİDEKİ GÖRÜŞMELERİN AĞIRLIĞI

Bakan Fidan’ın, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmeler yapması bekleniyor. Bu temaslar, bölgedeki işbirliklerini güçlendirirken, uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere de ışık tutuyor.