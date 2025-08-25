Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

DÜZENLENEN TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 21’nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu sırada Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bir araya geldi. Bu önemli toplantılara katılımı aracılığıyla Bakan Fidan, bölgedeki ve dünya genelindeki gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunuyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Fidan ve Njie arasındaki görüşme sırasında, özellikle Filistin’deki insani kriz durumu ve diğer bölgesel ile küresel gelişmelerin detayları ele alındı. Bu tür görüşmeler, ülkeler arasındaki iş birliklerini ve sorunların çözümünü destekleyen önemli bir zemini oluşturuyor.

Bakan Fidan, Cidde’deki faaliyetleri çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Irak Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir görüşme planının bulunduğu öğrenildi.