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Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Heyetini Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve onunla birlikteki heyeti kabul etti. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı’nda yapıldı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞME

Bakan Fidan, bu önemli görüşme kapsamında Çin’in üst düzey diplomatlarıyla bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak unsurlar üzerinde duruldu.

Türkiye ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliği olanakları ele alındı. Bu tür temaslar, iki ülkenin iş birliğini artırarak stratejik ortaklıklarını pekiştirmeyi hedefliyor.

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