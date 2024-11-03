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Dışişleri Bakanı Fidan’dan İsrail Açıklaması

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CİBUTİ AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat alımı konusunda İsrail’in önünü kapatmanın önemine dikkat çekti. Fidan, bu çerçevede “İsrail’in silah ve mühimmat satın almasına engel olmamız lazım” ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail’e silah ve mühimmat satışının durdurulması için “tüm ülkelere çağrı yapan bir ortak mektup kaleme aldık” şeklinde bilgi verdi. Bu mektubun 54 imzacısı bulunduğunu ve 1 Kasım’da Birleşmiş Milletler’e (BM) iletildiğini belirtti.

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