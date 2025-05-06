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Dışişleri Bakanı Fidan, Dar ile görüştü

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Bhutto Zardari ile bir araya gelerek, Pakistan ile Hindistan arasındaki son durumu ele alıyor. Görüşmelerde iki ülke arasındaki gerginlikler ve bölgedeki güvenlik durumu üzerinde durulduğu öğreniliyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ

Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki ilişkilerin ilerleyebilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde de duruldu. Dışişleri Bakanları, karşılıklı güvenin sağlanması ve işbirliğinin artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Bu tür diplomatik çabaların, bölgesel barışa katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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