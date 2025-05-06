Dışişleri Bakanı Fidan, Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Görüşmesi

PATİKALAR ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiler, iki ülke arasında yaşanan son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

HİNDİSTAN’IN SALDIRILARI

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Chaudhry, Pakistan’ın bu saldırılara kendi belirlediği zaman ve yerde cevap vereceğini duyurdu. Son açıklamalarında, Hindistan’ın saldırılarının, Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine yönelik olduğunu bildirdi.

SALDIRILARIN SONUÇLARI

Yapılan saldırılarda, ilk belirlemelere göre, Pakistan’da biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı rapor edildi. Bu durum, bölgedeki gerilimin tırmanmasına ve uluslararası topluluk gözlemcilerinin dikkatini çeken olaylar zincirine yol açtı.