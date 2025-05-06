Dışişleri Bakanı Fidan, Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki güncel durumu görüşmek üzere telefonda bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan ve Dar arasındaki görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

PAKİSTAN ORDUSU’NDAN AÇIKLAMA

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın füze saldırılarına karşılık verme niyetinde olduklarını belirtti. Chaudhry, hedef alınan bölgeler arasında Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke yer aldığını dile getirdi. İlk bulgulara göre, Pakistan’daki saldırılarda biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi de yaralandı.