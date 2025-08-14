Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha’da Görüştü

Hakan Fidan, Katar Emiri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret amacıyla gittiği Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Fidan’ın, bu ziyaret çerçevesinde çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

İlişkilerin Derinleştirilmesi

Bu tür üst düzey görüşmeler, iki tarafın işbirliğinin pekişmesini ve politik ilişkilerin güçlenmesini sağlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Katar’daki ziyaretinin, gelecekteki ortak projelerin hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu ziyaretle birlikte, iki ülkenin uluslararası platformlarda daha etkin bir rol oynaması hedefleniyor.

