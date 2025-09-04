Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Eren’i Kabul Etti

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TİKA BAŞKANI ANKARA’DA KABULÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren’i Ankara’da kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan’ın Eren ile gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgilere yer verildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Görüşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmezken, bu buluşma iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu tür görüşmeler, ortak projelerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi için büyük önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

