Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan Görüşmedi

BAKAN FİDAN, DOHA ZİYARETİ SIRASINDA GÖRÜŞME YAPMADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ve bölgesel meseleleri ele almak amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya bir ziyaret düzenledi. Bu ziyaret sırasında, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ile bir görüşme gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya atıldı.

DİPLOMATİK KAYNAKLARDAN YALANLAMA

Ancak, söz konusu iddialar diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” ifadelerine yer verildi. Bu durum, ziyaretin gündemindeki temasların başka yönlerini ön plana çıkarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
Haberler

13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.