Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’la Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu önemli görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar detaylı bir şekilde ele alındı. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediği vurgulandı. Bunun yanı sıra, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği ifade edildi.

FİLİSTİNLİLERİN ANAYURTLARINDAN ATILMASINA KARŞI DURUŞ

Filistinlilerin anayurtlarından atmaya yönelik çabaların kabul edilemez olduğu özellikle vurgulandı. Ayrıca, Batı Şeria’daki güncel durum da değerlendirildi. Görüşmede, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek için attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sağlama çabaları da görüşmenin önemli bir parçasını oluşturdu.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Görüşülen konuların tamamı, bölgede barışın sağlanması için atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.