Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas’la görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, HAMAS LİDERİYLE GÖRÜŞME YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Ankara’da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bu toplantıda Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar enine boyuna değerlendirildi. Görüşmelerde, İsrail’in Gazze’ye insani yardımın ulaşmasını engelleyerek Filistin halkını açlıkla yüz yüze getirme amacında olduğuna dikkat çekildi.

İNSANİ YARDIMIN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Görüşmede, bölgeye insani yardımların ulaştırılması noktasında uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği ifade edildi. Filistinlilerin anayurtlarından atılma girişimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Ayrıca Batı Şeria’daki mevcut durum da detaylı bir şekilde ele alındı.

BÖLGESEL BARIŞA TEHDİT

İsrail’in işgali kalıcı hale getirme yönündeki girişimlerinin bölgesel barışı tehdit eden bir boyuta ulaştığı aktarılırken, Filistinli gruplar arasında uzlaşma sağlama çabaları da görüşüldü. Bakan Fidan, Filistinli gruplar arasındaki birlikteliğin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu konudaki destekleri sunmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi.