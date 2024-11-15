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Dışişleri Bakanı Fidan’ın Açıklamaları

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BAKAN FİDAN’DAN TRUMP AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de gazetecilere gündeme dair soruları yanıtlıyor. Fidan’ın bu bağlamdaki değerlendirmelerinde öne çıkan noktalar dikkat çekiyor. “Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var” ifadesi, Fidan’ın açıklamaları arasında önemli bir yer tutuyor.

DIĞER KONUŞMALAR VE MESELELER

Bakan Fidan, ilişkilerin derinliği ve stratejik önemi hakkında da görüşlerini paylaşıyor. Öte yandan, çeşitli uluslararası konulara dair sorulara yanıt vererek Türkiye’nin dış politikasını aktarıyor. Fidan, bu yönleriyle Türkiye’nin diplomatik yaklaşımını ve ilişkilerini daha da güçlendirme amacını vurguluyor.

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