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Dışişleri Bakanı Fidan, İran-İsrail Görüşmelerini Yürüttü

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TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon diplomasisi gerçekleştiriyor. Görüşmelerde, bölgedeki kritik konular ele alınıyor.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İNCELENDİ

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fidan’ın mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, “İsrail’in İran’a yönelik saldırısı” gibi önemli konular başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler kapsamlı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, bölgedeki siyasi dinamikler açısından kritik bir öneme sahip oluyor.

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