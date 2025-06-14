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Dışişleri Bakanı Fidan, İRAN-İSRAİL Görüşmesi Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Telefon Görüşmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon diplomasisi gerçekleştiriyor.

İran-İsrail Gerginliği Üzerine Değerlendirmeler

Diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, Fidan’ın iki mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, “İsrail’in İran’a yönelik saldırısı başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.” Bu görüşmelerin, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki huzursuzlukların giderilmesi açısından önemli olduğu belirtiliyor.

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