Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail İle Suriye’de Çatışmak İstemiyoruz

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İSRAİL-SURİYE GERİLİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Fidan, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve Suriye’nin terörle mücadele kapasitesini zayıflattığını vurguladı.

SURİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

“Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir” diyen Fidan, Türkiye’nin bölgesel iş birliği için Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile ortak bir platform oluşturma hedefinde olduğunu ifade etti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ VE DİPLOMASİNİN ÖNEMİ

ABD-İran gerilimi hakkında sorulan soruya Fidan, “Diplomasi gereken bir konu, İran’a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz” yanıtını verdi. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın politikalarının Avrupa için yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ SÜRECİ

Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak” dedi. ABD’nin çabalarını desteklediklerini ancak anlaşmanın kolay olmadığını belirterek, “Herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmek taraflar için zor, ancak daha fazla ölümden iyidir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE UYGULANAN ABD YAPTIRIMLARI VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları “anomali” olarak nitelendiren Fidan, “Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü gerekli” dedi. Ayrıca, Trump yönetiminin S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılması için çözüm bulabileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.