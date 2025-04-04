Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail İle Suriye’de Çatışmak İstemiyoruz

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: “TÜRKİYE İSRAİL İLE SURİYE’DE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters’a yaptığı açıklamada Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. Fidan, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının, Suriye’nin yeni hükümetinin DAEŞ ve diğer tehditlere karşı caydırıcılığını zayıflattığını vurguladı.

İSRAİL’İN SURİYE POLİTİKASI BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇABİLİR

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki eylemlerinin bölgede istikrarsızlığa neden olabileceğini ifade etti. “Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir” diyen Fidan, Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ’e karşı bölgesel bir platform oluşturma hedefinde olduğunu söyledi.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ VE DİPLOMASİNİN ÖNEMİ

ABD-İran gerginliği hakkında sorulan bir soruya Fidan, “Diplomasi gereklidir, İran’a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz” yanıtını verdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının, Soğuk Savaş’tan bu yana ABD’ye bağımlı olan Avrupa için bir fırsat olabileceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ZORLUĞU

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak” dedi. ABD’nin Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını desteklediklerini ancak “herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmenin taraflar için zor olduğunu” ekledi.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR VE S-400 MESELESİ

ABD’nin Rus füzeleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları “anomali” olarak nitelendiren Fidan, “Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü olması gerekli” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump yönetiminin Türkiye’nin savunma sanayisine uygulanan yaptırımları kaldırması konusunda bir çözüm bulabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.