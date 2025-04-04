Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail İle Suriye’de Çatışmak İstemiyoruz

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: TÜRKİYE İSRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemediğini açıkladı. Fidan, İsrail’in Suriye’deki saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ve Suriye’nin terörle mücadele kapasitesini zayıflattığını vurguladı.

İSRAİL’İN SURİYE OPERASYONLARI BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Bakan Fidan, “Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin bu sürece doğrudan müdahil olmayacağını belirtti. Ayrıca Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile bölgesel iş birliği içinde DAEŞ’e karşı ortak bir platform oluşturmayı hedeflediğini dile getirdi.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİNDE DİPLOMASİ VURGUSU

ABD-İran gerginliği hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Fidan, diplomasinin önemine dikkat çekerek, “İran’a yönelik herhangi bir saldırı görmek istemiyoruz” dedi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının Avrupa için yeni fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ SÜRECİ ZORLU

Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak” diyerek sürecin karmaşıklığına işaret etti. ABD’nin çabalarını desteklediklerini ancak anlaşmanın kolay olmayacağını belirten Fidan, “Herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmek taraflar için son derece zor, ancak daha fazla ölümden daha iyi” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE UYGULANAN ABD YAPTIRIMLARI ‘ANOMALİ’ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları “anomali” olarak tanımlayan Fidan, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılığın önemine değinen Bakan, Trump yönetiminin Türkiye’nin savunma sanayisine uygulanan yaptırımları kaldırması yönünde umutlu olduğunu söyledi.