Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kabulü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarları’nın Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili olan Mustafa Kırımoğlu’nu Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ağırladı. Bakanlığın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov ve KTMM heyetini Kiev Büyükelçiliğimizde kabul etti” sözlerine yer verildi.

Gagauz Türkleri Temsilcileri ile Görüşme

Fidan’ın ziyareti sırasında ayrıca Gagauz Türkleri temsilcilerinin de Kiev Büyükelçiliğinde kabul edildiği aktarıldı. Bu görüşmeler, iki toplumun ortak meselelerine dair iş birliğini güçlendirme hedefi ile gerçekleştirildi.