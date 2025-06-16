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Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı’nın Tiran Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Tiran’da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ederek, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirilen zirveye katıldı.

Görüşmenin Detayları ve Paylaşımlar

Zirve çerçevesinde, Bakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu’nın gerçekleştirdiği görüşmeden sonra fotoğraf paylaşıldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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