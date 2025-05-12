Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

HABERDEKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen güncel barış çabalarını detaylı bir şekilde değerlendirdi.

BARIŞ ORTAMININ SAĞLANMASI

İki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı sağlanması için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, görüşme kapsamında uluslararası diplomasi ve işbirliği ile ilgili önemli değerlendirmeler de yapıldı.