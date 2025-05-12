Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

disisleri-bakani-fidan-lavrov-la-gorustu

HABERDEKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu görüşme sırasında Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen güncel barış çabalarını detaylı bir şekilde değerlendirdi.

BARIŞ ORTAMININ SAĞLANMASI

İki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı sağlanması için atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, görüşme kapsamında uluslararası diplomasi ve işbirliği ile ilgili önemli değerlendirmeler de yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanı, PKK Yasağını Destekledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK'nın fesih kararını değerlendirerek, millî birlikle sağlanan güven ortamının üretim ve istihdama odaklanmalarını mümkün kıldığını belirtti.
Gündem

Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcıları Tutuklandı

Araç sigortası yaptırmak isteyenlerin hesap bilgilerine izinsiz erişen şebekeye düzenlenen operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı ve birçok dijital delil ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.