Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Fidan ve Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sonlandırılması için yürütülen barış çabalarını detaylı şekilde ele aldı.

BARIŞ ORTAMI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

İki bakan, bölgedeki gerilimi azaltmak ve kalıcı bir barış ortamı oluşturmak için atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında, uluslararası diplomasi ve işbirliği konularında da çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.