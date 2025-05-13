Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, görüşme esnasında Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arsındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen son barış çabalarını derinlemesine ele aldılar.

BARİŞ İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Her iki bakan, bölgede yaşanan gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı oluşturulması hakkında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca görüşme süresince uluslararası diplomasi ve işbirliği konularında da değerlendirmeler yapıldı.