Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov’la Görüştü

disisleri-bakani-fidan-lavrov-la-gorustu

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, görüşme esnasında Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arsındaki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen son barış çabalarını derinlemesine ele aldılar.

BARİŞ İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Her iki bakan, bölgede yaşanan gerginliğin azaltılması ve kalıcı bir barış ortamı oluşturulması hakkında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ayrıca görüşme süresince uluslararası diplomasi ve işbirliği konularında da değerlendirmeler yapıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yılmaz Özdil’e Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı.
Magazin

Esin Gündoğdu’nun Mide Ameliyatı Sonrası Değişimi!

Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, 138 kilodan 66 kiloya düştüğünü sosyal medya aracılığıyla duyurarak son halini takipçileriyle paylaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.