Dışişleri Bakanı Fidan Londra Zirvesinde

Ukrayna ZİRVESİ’NE KATILIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Bu zirve, Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde Lancaster House’da düzenlenen zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya Başbakanı Petr Fiala, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katılıyor.

UKRAYNA’YA DESTEK VURGUSU

Zirvenin açılışında konuşan İngiltere Başbakanı Starmer, “Hepimiz ne kadar uzun sürecek olursa olsun sizin, Ukrayna’nın yanındayız” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın güvenliği açısından her neslin bir kez karşılaşabileceği olağanüstü bir duruma dikkat çeken Starmer, “Burada mesele, Ukrayna konusunda iyi bir sonuç elde etmenin doğru ya da yanlış bir şey olması değil. Durum, buradaki her ülkenin ve daha birçoğunun güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna için bir barış planı üzerinde çalışmayı ve bunu ABD ile görüşerek birlikte ilerletmeyi amaçladıklarını belirtti. Görüşmelerin, adil ve kalıcı bir barışın nasıl sağlanabileceğine ve Ukrayna’nın nasıl desteklenebileceğine odaklanacağını vurguladı. “Çünkü Rusya, barıştan söz etse bile acımasız saldırılarına devam ediyor” diye ekledi.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE İHTİYAÇ

Zirve öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İtalya Başbakanı Meloni arasında ayrı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu belirtti. “İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ortak bir eylem planı geliştirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Savaşın devam etmesi ve hızlı bir şekilde savaşa dönüş, Putin dışında kimsenin arzuladığı bir şey değil. Bu nedenle de Ukrayna konusunda birliği korumak ve Avrupa ülkeleri ile ABD’den oluşan müttefiklerimizle iş birliği içinde ülkemizin konumunu güçlendirmek önem arz ediyor. Ukrayna’nın sağlam güvenlik garantileriyle desteklenen bir barışa ihtiyacı var” dedi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna’da ileride düzenlenebilecek seçimlerde devlet başkanlığı için potansiyel adaylardan olan eski Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna’nın Londra Büyükelçisi Valerii Zaluzhnyi’nin de katılımcılar arasında yer aldığı, ayrıca diğer büyükelçilerden farklı olarak toplantıya liderler gibi ön kapıdan giriş yaptığı belirtildi.