Dışişleri Bakanı Fidan, Norveç ile işbirliğini vurguladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Ülkemiz ve Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan iki NATO üyesi ülke olarak Avrupa güvenliğine dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillenmesi gerektiği görüşündeyiz.” açıklamasında bulundu. Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli konuları gündeme getirdi. Norveç’in, Türkiye’nin birçok uluslararası ve bölgesel konuda benzer görüşleri paylaştığı saygın bir partner olduğunu belirten Fidan, Norveç’in çok taraflı diplomasi, uluslararası hukuk ve barışçıl çözümlere destek verdiğini ifade etti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Fidan, 2026 yılında Türkiye ve Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, iki ülke arasındaki köklü ilişkileri daha da güçlendireceklerini vurguladı. Ayrıca, karşılıklı yatırımları ve ikili ticaret hacmini artırmak için büyük bir çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Fidan, Türk tersanelerinde Norveç için inşa edilen gemilerin sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Önümüzdeki dönemde Norveç ile savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi de geliştiriyoruz. İlgili kurumlarımız ve firmalarımızın somut projeler üzerinde çalışmasını teşvik ediyoruz.” şeklinde konuştu.

TERÖRİZMLE MÜCADELE VE GÜVENLİK

Fidan, terörizmle mücadele konusunu mevkidaşıyla değerlendirdiklerini, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile ilgili beklentilerini ilettiklerini söyledi. “İki NATO müttefiki olarak Avrupa güvenliğinin geleceği bizim için büyük önem taşımakta. Ülkemiz ve Norveç gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan iki NATO üyesi ülke olarak Avrupa güvenliğine dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillenmesi gerektiği görüşündeyiz” ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğinin tam olduğunu, savaşın başlangıcından bu yana adil ve kalıcı bir barış için müzakere çağrısını sürdürdüklerini belirtti.

Norveç’in Suriye’ye uzun süredir insani yardım gönderdiğini değerlendiren Fidan, bu durumun Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması adına büyük önem taşıdığını ifade etti. Suriye’ye yönelik yaptırımların bütünüyle kaldırılmasının önemine de değinen Fidan, Suriye’nin terör örgütlerinin barınamadığı ve istikrarlı bir ülke haline gelmesinin ortak temennileri olduğunu aktardı. Fidan, Türkiye olarak İsrail’in hukuka ve insanlık vicdanına aykırı eylemleri sona erdirmesi için çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

KIBRIS’A YAKIŞAN ÇÖZÜMLER

Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili son günlerde ortaya atılan iddialara yönelik, “Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki hassasiyeti ortada. KKTC ile ortaya koyduğumuz çalışmalar, çabalar ortada. Ama hala olmayan bir sorunu varmış gibi ortaya koyma çabası, bu konuda gayret gösteren odakların ne kadar çaresizlik içerisinde olduğunu gösteriyor.” dedi. KKTC’nin Federasyon modelinden çekildiğini hatırlatan Fidan, iki devletli çözüm modelinin arkasında durmaya devam ettiklerini belirtti.

KUZEY KIBRIS’TA YENİ DÜZEN

Fidan, Ada’da dondurulmuş bir sorun olduğunu, iki tarafın da kendi yönetimleri altında yaşamaya devam ettiğini ifade etti. İki taraf arasında karşılıklı izolasyonun, adanın genel refahını etkilemeye başladığını vurgulayan Fidan, işbirliği ruhunun artmasının önemli olduğunu belirtti. “Rumlar ve Avrupa Birliği ne derse desin, tükenmiş federasyon modeli artık masadan kalkmış durumda.” diyerek, Türk tarafının her zaman kendi görüşlerini net bir biçimde ortaya koyacağını ifade etti.

DOĞU AKDENİZ KONUŞULUYOR

Kıta sahanlığı ile ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğini söyledi. “Kıta sahanlığımıza sondaj yapıldığı iddiası gerçek dışıdır. Sondaj ve hidrokarbon arama önceliklerimiz tamamen bilimsel temellidir” diyen Fidan, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de tek taraflı hareketlere karşı çıkacaklarını belirtti.