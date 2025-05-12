Dışişleri Bakanı Fidan: “Pkk’nın Feshi Takip Edilecek.”

PKK’NIN FESHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın feshi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, “Kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var, onları da yakından takip edeceğiz” dedi. Bu cümle, PKK’nın yasadışı bir yapı olarak varlığını sürdürmesinin sonlandırılması için alınacak önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

ATILACAK ADIMLARIN ÖNEMİ

Fidan, alınan karardan sonra atılacak adımların gerekliliği üzerinde durdu. Bu süreçte izlenecek yolların dikkatlice planlanmasının kritik olduğunu vurguladı. “Yakından takip edeceğiz” ifadesi, hükümetin konuyu titizlikle ele alacağını gösteriyor. PKK’nın yasadışı faaliyetlerinin son bulması için atılacak adımların zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmakta.