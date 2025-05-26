Dışişleri Bakanı Fidan, PUTİN ile görüştü

TÜRKİYE BARİŞ DİPLOMASİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona ermesi için Rusya’da görüşmelerine devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hakan Fidan’ı kabul etti. Görüşme, 19.30 sularında başlayıp hâlâ devam ediyor.

PESKOV AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’daki görüşmelerin ana gündeminin ikili ilişkiler olacağını, Ukrayna konusunun da gündeme geleceğini duyurdu. Hakan Fidan’ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Bakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Bunun yanı sıra, Fidan’ın Savunma Bakanı Andrey Belousov da dahil olmak üzere diğer üst düzey Rus yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerini detaylıca ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi alanlardaki mevcut durumu gözden geçirmesi ve olası adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Fidan’ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması bekleniyor. Görüşmelerde, son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerin bu süreçte ilerlemeyi sağladığı memnuniyetle dile getirileceği öngörülüyor. Ayrıca, Fidan’ın, daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü ile müzakerelerde üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi ile Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

FİDAN, PUTİN’İN DANIŞMANIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da görüştü” ifadesi yer aldı.