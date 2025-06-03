Dışişleri Bakanı Fidan, Rubio ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı sonlandırmaya yönelik yapılan girişimler değerlendirildi. Ayrıca, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerin sonuçları masaya yatırıldı.

Bölgesel Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise Suriye ve Gazze’deki son durumlardı. Bu bölgelerdeki gelişmeler, iki bakan arasında yapılan değerlendirmelerin merkezinde yer aldı.