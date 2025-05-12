Dışişleri Bakanı Fidan, Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi bölgesel meseleler gündeme geldi. Bakan Fidan, Suriye’nin istikrarı ve refahı adına bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemine vurguda bulundu.

GÖRÜŞMELERİN AYRINTILARI

ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin de fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detayları görüşüldü.