Dışişleri Bakanı Fidan, Rubio’yu aradı

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddeleri ikili ilişkiler ile Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi bölgesel meseleler oldu. Bakan Fidan’ın sorduğu bilgilere göre, Suriye’nin istikrarı ve refahı açısından bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Kritik Gelişmeler ve Değerlendirmeler

Görüşme sırasında, ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemi de vurgulandı. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşmesi planlanan müzakerelere dair fikir alışverişleri yapıldı. Rubio’nun, 14-15 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenecek olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Türkiye’ye yapacağı ziyaretin detayları hakkında da görüşmeler yapıldı.