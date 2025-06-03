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Dışişleri Bakanı Fidan, Savaşları Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşı ile Suriye ve Gazze’deki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakan Fidan, savaşın mevcut durumu ve etkileri konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Aynı zamanda, Suriye ve Gazze’deki son durum hakkında da görüş alışverişi yapıldı. Bu tür iletişimlerin, taraflar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

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