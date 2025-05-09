Dışişleri Bakanı Fidan, Suikast Girişimi Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programında MİT Başkanlığı döneminde suikast girişimine uğradığını duyurdu. Özel bir televizyon kanalında yapılan programda Bakan Fidan, MİT Başkanı olduğu süre boyunca FETÖ’nün kendisini ve ailesini hedef aldığını ifade etti. 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine atanmasının ardından, terör ve organize suç örgütlerinin kendisi ve ailesi hakkında kamuoyunda karalama çalışmaları yaptığını belirtti. Bu tür manipülasyonların, insanların itibarını zedelemeye yönelik olduğunu vurguladı ve 2010 yılından itibaren bu tür olaylarla karşılaştığını söyledi.

SİYASETTEKİ İDDİALAR

Bakan Fidan, kendisine yöneltilen iftiralar hakkında açıklamalarda bulundu. “Bunlara alışkınız. Alışkın olmadığımız birkaç tane konu var. Türkiye’nin ana muhalefet partilerinin, terör örgütlerinin ve suç gruplarının, mafyanın ürettiği bilgiyi alıp, siyasette kullanması.” dedi. Bunun, ülkenin geldiği noktada en düşük seviyeyi gösterdiğini ve endişe verici bir durum olduğunu kaydetti. Programda fiziksel bir suikasta uğradığını da açıklayan Bakan Fidan, “Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz.” şeklinde konuştu.

TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Bakan Fidan, ağır arsenik ve cıva gibi maddelerin kendisine verildiğini, bunun bazı sağlık kontrollerinde belirlendiğini ifade etti ve bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçtiğini aktardı. Suikast girişimini kimin düzenlediğine dair sorulara ise, “O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular.” yanıtını verdi. “Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var. Zaten bu vatana hizmet etmek için varız.” diyerek devam etti. Ayrıca, “Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar.” şeklinde bir uyarıda bulundu.