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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Bakan ile

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DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE’DE ATEŞKES İÇİN ÇABALAR

Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Gazze’de yaşanan durum ve ateşkes sağlanması için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmenin yanı sıra, gelecekteki Filistin konusundaki toplantılar ve 21-22 Haziran tarihinde İstanbul’da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da değerlendirildi.

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