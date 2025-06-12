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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Bakan ile görüştü

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GÖRÜŞME İÇERİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, Gazze’deki güncel durum ve ateşkes sağlama çabaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

GELİŞMELER VE TOPLANTILAR

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ilerleyen süreçte Filistin konusundaki toplantılar ile 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da gündeme geldi.

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