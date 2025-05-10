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Dışişleri Bakanı Fidan, Toplantıya Katıldı

HAKAN FİDAN’IN UKRAYNA TOPLANTISINA KATILIMI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çevrim içi düzenlenen ve Ukrayna meselesini ele alan “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan, Erdoğan’ı temsil ederek toplantıya iştirak etti.

TÜRKİYE’NİN ATEŞKES ÇABALARI

Bakan Fidan, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı. Fidan, Türkiye’nin şartsız ateşkes sağlanması yönünde çabaları desteklediğini ifade etti. Ayrıca, ateşkesin sağlanması durumunda Türkiye’nin gözlem sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirmek için hazır olduğunu belirtti.

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