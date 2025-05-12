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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün’de Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı çerçevesinde yapıldı. Fidan ve es-Safedi’nin bir araya gelmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

TOPLANTININ AMACI

Hakan Fidan’ın Eymen es-Safedi ile yaptığı bu görüşme, Ürdün Dışişleri Bakanı’nın Ankara’ya düzenlediği ziyareti kapsıyor. Toplantının amacı, Türkiye, Ürdün ve Suriye arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmak olarak öne çıkıyor.

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