Dışişleri Bakanı Fidan Washington’a Gidiyor

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN ABD’YLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geleceği bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre, bu önemli görüşme yarın Washington’da gerçekleşecek. Aynı gün, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Baş Danışmanı Akif Çağatay Kılıç da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Micheal Waltz ile bir toplantı yapacak. Fidan ve Rubio’nun yapacağı görüşmede, Ankara ile Washington arasındaki devlet başkanları seviyesindeki ziyaretlerin hazırlıkları değerlendirilecek.

CAATSA YAPTIRIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmenin önemli başlıklarından biri Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ve bununla bağlantılı olan F-35 savaş uçağı projesi olacak. Türkiye, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle bu yaptırımlarla birlikte ortağı olduğu F-35 programından çıkarıldı. 40 uçaklık sipariş çerçevesinde Türkiye için üretilen altı F-35’in teslimatı gerçekleştirilemedi. Bakan Fidan’ın, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmaların başlatılmasının ve Türkiye’nin F-35 programına geri dönüş sürecinin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapması bekleniyor.

SURİYE’DEKİ DURUM VE PKK VARLIĞI

Toplantıda, Suriye’deki mevcut durum da ele alınacak. Fidan, SDG çatısı altındaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarının tasfiyesine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekecek. Ayrıca, terör örgütü DAEŞ ile mücadelede ve bu örgütün yakaladığı teröristlerin tutulduğu kampların güvenli yönetimi konularında Türkiye’nin atabileceği adımları paylaşacak. Eşgüdümlü çalışmanın önemine vurgu yapacak. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliği olanakları da konuşulacak.

İSRAİL’LE DURUM VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Fidan’ın, Gazze’de İsrail’in yeniden başlattığı saldırılar ve bu durumun yarattığı insani krizi gündeme getirmesi bekleniyor. Bu çerçevede, ABD’den hem ateşkesin sağlanması hem de insani yardımların sürmesi için İsrail üzerinde etkisini kullanması talep edilecek. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için ABD öncülüğünde devam eden çabalara Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğu mesajının da iletilmesi öngörülüyor.