Dışişleri Bakanı Fidan, yarın BAE’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretle önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler ve diğer bölgesel meseleler ele alınacak. Bakan Fidan, son olarak 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiler doğrultusunda, ziyaret çerçevesinde Gazze’deki insani felaket, ateşkesin yeniden sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerektiği vurgulanacak.

Görüşmelerin Ana Maddeleri

Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması için İsrail üzerindeki baskının artırılmasını gerektiğini belirtecek. Türkiye, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik tüm girişimlere karşı durduğunu yineleyecek. Ayrıca, uluslararası toplumun İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına karşı caydırıcı adımlar atması gerektiğini ifade edecek. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteği bir kez daha teyit edilecek. Fidan, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının önemini ve bölge barışı için Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin atabileceği ortak adımları da görüşecek.

Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılındaki Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik düzeye getirdi. Bakanlık yetkilileri, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 16 milyar Dolar’ı aşacağının altını çizdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olarak öne çıkıyor. Türkiye, ikili iş birliğini daha da geliştirmeyi, ekonomi, ticaret, müteahhitlik, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda genişletmeyi amaçlıyor. Ayrıca, iki ülke bölgesel meseleler üzerine düzenli istişarelerini sürdürmekte ve Gazze Temas Grubu toplantıları çerçevesinde ortak görüş alışverişinde bulunuyor.