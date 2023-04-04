Dışişleri Bakanı, Finlandiyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Brüksel’deki ilk görüşmemizde, yeni müttefikimiz Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto’yu, NATO üyelik süreçlerinin tamamlanması nedeniyle tebrik ettik” dedi.