Dışişleri Bakanı Görüşmeler Yaptı

HİSLERİ GÜÇLENDİREN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu görüşmelerde çeşitli bölgesel konular ele alındı.

GÖRÜŞMELERDE GAZZE VE SURİYE GÜNDEMİ

Fidan’ın Al Sani ile yaptığı görüşmede, Gazze ve Suriye konularında fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle gerçekleştirdiği telefon konuşmasında ise Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik olan çalışmalar masaya yatırıldı.