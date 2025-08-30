Haberler

Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, bölgesel güvenlik meseleleri ve iki tarafın iş birlikleri gündeme geldi. Hakan Fidan, bu tür buluşmaların karşılıklı anlayışı artıracağını ve iş birliğini derinleştireceğini ifade etti. “Bu tür görüşmeler, ortak meselelerimize çözüm bulmayı hızlandıracak” şeklinde konuştu.

POTANSİYEL GÖRÜŞ VE PLANLAR

Vizyoner bir yaklaşım sergileyen haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ise, bölgesel meselelerde iş birliğinin önemini vurguladı. İki taraf, ilerideki iş birliklerine dair potansiyel planları değerlendirdiği belirtiliyor. Bu durum, gelecekteki ilişkilerin daha da güçlenebileceğinin sinyallerini veriyor.



Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

