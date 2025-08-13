Dışişleri Bakanı H. Fidan Doha’da

DIŞİŞLERİ BAKANI KATAR’DA TOPLANTILAR YAPIYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla Katar’a geldi. Ziyaret çerçevesinde başkent Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile buluştu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMENİN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Bakan Fidan’ın bu ziyareti, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesini sağlayacak. Her iki tarafın da üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği bu görüşmenin, Türkiye’nin dış politikası ve bölgedeki etkinliği açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

RESMİ TEMASLARA DEVAM EDİYOR

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek diğer resmi temaslarla, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması umuluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerine devam ederek ilişkilerin pekiştirilmesine zemin hazırlıyor.