Dışişleri Bakanı H. Fidan İki Heyetle Toplantı Yaptı

RUS VE UKRAYNA HEYETLERİ İSTANBUL’DA KALICI BARIŞ İÇİN BULUŞTU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve Ukrayna heyetlerinin kalıcı barış sağlamak amacıyla İstanbul’da bir araya geldiğini duyurdu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Fidan, “Ateşkes ve barış arayışlarımız çerçevesinde yeniden İstanbul’da bir araya gelmiş bulunuyoruz. 16 Mayıs’tan iki hafta sonra ikinci tur doğrudan temasları gerçekleştirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Liderlerimizin ortak iradeleri temeliyle bu temaslara devam etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız; Sayın Zelenksy ve Sayın Putin ile sürekli temas halinde sürecin ilerlemesi için azami gayret sarf etmektedir. Nitekim ilk toplantıya müteakip Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla geçtiğimiz hafta Moskova ve Kiyev ziyaretlerinde bulunarak bugünkü toplantının hazırlıklarını gerçekleştirme imkanı sağladı. Her iki tarafla da konuyu enine boyuna samimiyetle ele aldık” ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTIDAN SONRA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

16 Mayıs’ta yapılan ilk toplantıda alınan kararları hatırlatan Fidan, “İlk toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi için taraflar önemli adımlar attılar. Biner kişilik mübadele kısa sürede tamamlandı. Her iki taraf da vadettiği üzere ateşkese ve müteakip adımlara yönelik tutumlarını belirledi. Bugün bir araya gelerek bu tutumları karşılıklı ele alma iradelerini ortaya koydular” şeklinde konuştu.

LİDERLER TOPLANTISI İÇİN HAZIRLIKLAR ELE ALINIYOR

Bugünkü toplantıda her iki ülkenin ateşkese dair şartlarının değerlendirileceğini belirten Fidan, “Aynı zamanda insani mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz. Düzenli görüşmelerin yapılması, taraflar arasındaki güvenin tesisi açısından değerli görülüyor. Karşılıklı sorunların ve pozisyonların ortaya konması sayesinde aradaki görüş ayrılıklarını azaltmak ve barışa giden yolun taşlarını döşemek mümkün olacak. Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılması temel beklentimiz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BARŞIN TEMELLERİ ATILIYOR

Amerika’nın görüşmelere yönelik desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, “Sayın Trump’un barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanması. Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ulaştırma güvenliği gibi meselelerin çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız iki ülkenin Türkiye’ye duyduğu güven, bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir. Burada yapacağınız görüşmeler, bölgesel ve küresel açıdan ortak geleceğimiz üzerinde belirleyici olacaktır. Tüm dünyanın gözü, sizlerin burada yapacağı temaslara odaklanmış durumda. Bu fırsattan azami ölçüde yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracak somut neticelere ulaşacağınıza canı yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

– İSTANBUL