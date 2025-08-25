Dışişleri Bakanı H. Fidan İrlanda’ya Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Bakan Fidan’ın İrlanda’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret esnasında Fidan; İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir dizi görüşme yapacak. İki bakan, en son 20 Şubat’ta Johannesburg’da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Görüşülmesi Beklenen Konular

Bakan Fidan’ın görüşmelere Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel istişarelerin artırılması konularına odaklanması öngörülüyor. 2026 yılı, diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yılı olması nedeniyle, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması gündeme gelecek. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret, ekonomik ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi için yeni iş birliği fırsatlarının yanı sıra İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin dahil edilmesinin önemi de ele alınacak konular arasında bulunuyor. Ayrıca, savunma sanayii alanında ortaklıkların geliştirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm doğrultusunda iş birliği ve bölgesel konularda Ukrayna, Suriye ve İran gibi küresel gelişmelerin incelenmesi planlanıyor.

Türkiye-İrlanda İlişkileri

Türkiye ve İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi 1951 yılına kadar uzanıyor. Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği ise 1973 yılında faaliyete geçmiştir. İki ülke, 2026 yılında ilişkilerin 75’inci yılını kutlamayı planlıyor. Tarihi açıdan, 1845-1852 yılları arasında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in 1847’de göndermiş olduğu nakdi ve gıda yardımları, iki ülkenin ilişkilerinde önemli bir anı olarak hatırlanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğu ve bunun 3 milyar dolara çıkartılması hedeflendiği belirtiliyor. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları 1,3 milyar dolar sınırında. Türkiye’de yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı yaşamaktadır ve bu durum, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. 2024 yılında Türkiye’yi ziyaret edecek İrlandalı turist sayısının ise yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

İrlanda’nın Filistin Politikasındaki Yaklaşım

İrlanda, 1980’lerden bu yana iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yönünde çalışmalara katkı sağlıyor. 28 Mayıs 2024’te Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olma niyetini iletmişti. Bu duruma tepki olarak İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını haziran ayında yayınlamıştı. Bu tasarının yeni yasama yılında parlamentoda ele alınması bekleniyor.