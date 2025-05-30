Dışişleri Bakanı H. Fidan KİEV’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir dizi temaslarda bulunuyor. Fidan, bu süreçte Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere dair güncel durum masaya yatırıldı.

GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

Hakan Fidan, ziyaretinin bir parçası olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşecek. Ayrıca, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Fidan’ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov gibi önemli isimlerle de buluşması bekleniyor.

KÜLTÜREL TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlanmakta. Bu görüşmeler, iki topluluk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.