Dışişleri Bakanı H. Fidan: “PKK Tarihi Karar.”

TARİHİ BİR KARAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın kendini feshetme kararını değerlendirdi. Bu kararı “tarihi bir karar” olarak nitelendirdi ve “İnşallah devamı gelecektir. Biz bu ülkenin evlatları olarak bu sorunu kendi aklımızla ve kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

SÜRECİN GELECEĞİ

Fidan, bu adımın önemine vurgu yaparken, sorunun çözümü için kararlılık ve irade göstermeye devam edileceğini belirtti. Halkın birlik ve beraberliğinin, bu süreci daha da hızlandıracağını dile getirdi.