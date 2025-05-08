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Dışişleri Bakanı H. Fidan, Varşova’da katıldı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN VARŞOVA’DA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen oturuma katıldı. Bu toplantı, Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve dış politikalarla ilgili uzlaşmalar sağlamak amacı taşıyor.

TOPLANTININ ÖNEMİ

AB’nin dış politikadaki stratejileri ve uluslararası ilişkilerin durumu gibi konuların ele alındığı bu oturum, katılımcı ülkeler için önemli bir platform oluşturuyor. Hakan Fidan, toplantıda Türkiye’nin dış politika görüşlerini ve hedeflerini diğer bakanlarla paylaşma fırsatı buluyor.

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