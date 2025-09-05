Dışişleri Bakanı H. Fidan Ziyaret Etti

ZİYARET DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. Bu buluşma, askeri ve diplomatik iş birliği konularının ele alındığı önemli bir görüşme niteliği taşıyor. İki üst düzey yetkili, güncel güvenlik meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞMENİN ANLAMı

Bu ziyaret, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde bir adım olarak öne çıkıyor. Bakan Fidan’ın Orgeneral Bayraktaroğlu ile yaptığı bu toplantı, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirecek çalışmaların temellerini atıyor. Güvenlik ve dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.