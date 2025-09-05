Haberler

Dışişleri Bakanı H. Fidan Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. Bu buluşma, askeri ve diplomatik iş birliği konularının ele alındığı önemli bir görüşme niteliği taşıyor. İki üst düzey yetkili, güncel güvenlik meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bu ziyaret, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde bir adım olarak öne çıkıyor. Bakan Fidan’ın Orgeneral Bayraktaroğlu ile yaptığı bu toplantı, iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirecek çalışmaların temellerini atıyor. Güvenlik ve dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İnegöl’de Nikahı Yetiştiren Şoför

İnegöl'de nikah saatine geç kalan genç çifte, otobüs şoförü zamanında yardımcı oldu. Şoför, aynı zamanda onların nikah şahidi oldu.
Çerkezköy’de Yangın, Fabrikaları Tehdit Etti

Çerkezköy'de rüzgar nedeniyle genişleyen yangın, fabrikalar ve bir villayı tehlikeye soktu. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp tahliye işlemlerini başarıyla tamamladı.

